الرئيس الأميركي يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل

في السياسة 30 مارس,2020 نسخة للطباعة

أشاد بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية

واشنطن ـ وكالات: مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهاته لمواطنيه بالبقاء في المنزل حتى نهاية أبريل ليتخلى عن خطط، قوبلت بانتقادات شديدة، لفتح الاقتصاد مجددا في منتصف الشهر وذلك بعدما قال مستشار طبي كبير إن أكثر من 100 ألف أميركي قد يموتون جراء تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في إفادة صحفية بشأن الوباء في البيت الأبيض وإلى جواره مستشارون كبار ورجال أعمال “سنصل إلى ذروة معدل الوفيات على الأرجح خلال أسبوعين”. وأضاف “لا شيء سيكون أسوأ من إعلان النصر قبل تحقيقه”. وفي وقت سابق حذر كبير خبراء الحكومة الأميركية بمجال الأمراض المعدية من احتمال ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 200 ألف مع إصابة الملايين بالفيروس. وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قدر الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عدد الوفيات التي قد تسببها الجائحة في الولايات المتحدة بين 100 و200 ألف. ويشير موقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الإنترنت إلى أنه منذ 2010 يتوفى سنويا بين 12 ألفا و61 ألفا بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة. وخفف فاوتشي تقديراته خلال الإفادة في البيت الأبيض وقال إنها استندت إلى نماذج توقعات أجريت لتحديد أسوأ السيناريوهات إذا لم يتبع الأمريكيون توجيهات البقاء في المنزل. وقال “نعتقد أن إجراءات التخفيف التي نجريها حاليا بدأت تؤثر”. وأضاف “قرار تمديد تدابير التخفيف تلك حتى نهاية أبريل هو قرار حكيم”. وسُئل ترامب خلال الإفادة عما إذا كان طرح فكرة رفع القيود بحلول منتصف أبريل نيسان كان خطأ فقال كان “مجرد طموح”، وأضاف أنه يعتقد الآن أن أميركا يمكن أن تكون في سبيلها للتعافي الاقتصادي بحلول الأول من يونيو. الى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي عبر حسابه عبر تويتر بنسب المشاهدة العالية لمؤتمراته الصحفية شبه اليومية بشأن تطورات فيروس كورونا. وقال ترامب إن “وسائل الإعلام التقليدية المتحيزة يضربها الجنون”، في إشارة واضحة إلى مقال بصحيفة “نيويورك تايمز” يناقش مؤتمرا صحفيا لترامب.