مقتل 27 عسكريا و13 من (طالبان) في اشتباكات بأفغانستان

في السياسة 30 مارس,2020 نسخة للطباعة

الحكومة ترجئ الافراج عن سجناء من الحركة

كابول ـ وكالات: قالت الشرطة ومسؤولون حكوميون إن “مسلحين من حركة طالبان قتلوا 27 فردا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية”، في وقت تواجه فيه جهود السلام بوساطة أميركية مصاعب جمة” وقال متحدث باسم قوة أمنية، إن “المسلحين اقتحموا مساء أمس الاول، مجمعا لضابط كبير في الشرطة في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان مما أسفر عن مقتل 13 شرطيا وإصابة الضابط”، وذلك حسب وكالة “رويترز”. وفي إقليم زابل جنوب أفغانستان ، قالت الشرطة إن “قوات من طالبان هاجمت مواقع أمنية تابعة للحكومة، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا على الأقل، فيما قالت وزارة الدفاع على “تويتر”، إن ستة جنود قتلوا في تلك الاشتباكات. كما قال مسؤولون إن “مواقع أمنية حكومية تعرضت أيضا لهجمات في إقليم هلمند جنوب أفغانستان وإقليم بغلان شمال أفغانستان ، وقتل أربعة من قوات الأمن في المنطقتين”. في هذه الأثناء، ذكر متحدث باسم الشرطة، أن “13 من مسلحي طالبان قتلوا في بغلان”، فيما قال مسؤولون إن “طالبان تكبدت خسائر في صفوفها أيضا في الهجمات الثلاث الأخرى لكنهم لم يقدموا تفاصيل”. وقام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة كابول، الأسبوع الماضي، لحث كل الأطراف على المشاركة في دفع عملية السلام قدما. وأبرمت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا الشهر الماضي في قطر، يسمح لواشنطن وحلفائها بسحب قواتهم في مقابل تعهدات من الحركة بوقف الإرهاب، كما شمل الاتفاق أيضا التزاما من طالبان بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، لكن جهود بدء تلك المحادثات تعطلت بسبب خلافات بين الحكومة وطالبان بخصوص تبادل السجناء وتشكيل فريقي التفاوض. ولم توافق طالبان على وقف لإطلاق النار مع قوات الحكومة، ولم تتوقف أعمال العنف، على الرغم من أن المسلحين لم يعلنوا بدء هجوم الربيع، كما كان معتادا في هذا الوقت من كل عام. وفي العاصمة كابول، أصيب أربعة أشخاص بعد أن انفجار سيارة مفخخة. وتستمر أعمال العنف في أفغانستان رغم وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، بالاضافة إلى خطط لإجراء محادثات بين المسلحين والحكومة الأفغانية.

الى ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي بأفغانستان أن الحكومة لن تقوم اليوم الثلاثاء بالإفراج عن 100 من سجناء طالبان، بحسب ما كان مقررا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جافيد فيصل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن يتم غدا إطلاق سراح السجناء”. وكان من المقرر أن يصل وفد طالبان إلى سجن باجرام للتحقق من سجناء المسلحين. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، السبت الماضي إن سفرهم تأخر بسبب مشاكل فنية.