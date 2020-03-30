بالصور.. تدمير مضافات لـ'داعش' في جبال طوزخورماتو

تنشر الخليج 365، صوراً لتدمير مضافات لـ"داعش" في جبال طوزخورماتو في صلاح الدين. وقالت فرقة الرد السريع في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قوة منها "دمرت مضافات داعش في جبال طوز خورماتو وتسيطر عليها بالكامل".

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