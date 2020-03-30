الارشيف / اخبار العالم

بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية بشأن انخفاض أسعار النفط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الخلاف بين موسكو والرياض حول أسعار النفط، واصفا الأخير بالـ "الرجل اللبق.
وكشف ترامب أنه سيتحدث هاتفيا إلى بوتين بعد اتصاله ببرنامج "Fox and Friends"، لمناقشة الخلاف الروسي السعودي حول أسعار النفط، مشيرا إلى أن الجانبين "جن جنونهما" حول هذه القضية.

وقال الرئيس الأمريكي: "بعد هذا الاتصال مباشرة سأتحدث إلى رجل لبق اسمه فلاديمير بوتين"، على حد تعبيره.


وعندما سُئل عن جوابه بحال طلب منه الرئيس الروسي رفع العقوبات، رد ترامب قائلا: "أنا من يفرض العقوبات، لقد كنت قاسيا على روسيا أكثر من الرؤساء السابقين على مر تاريخ بلادنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إن بوتين تحدث عن ذلك أكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين، متوقعا أن يسأل الأخير عن قضية رفع العقوبات خلال الاتصال.

وعند سؤاله عما ارتكبته روسيا في أوكرانيا والشرق الأوسط من أخطاء، قال ترامب إن موسكو حاربت إلى جانب بلاده في الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية بشأن انخفاض أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا