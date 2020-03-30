بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية بشأن انخفاض أسعار النفط

وكشف ترامب أنه سيتحدث هاتفيا إلى بوتين بعد اتصاله ببرنامج "Fox and Friends"، لمناقشة الخلاف الروسي السعودي حول أسعار النفط، مشيرا إلى أن الجانبين "جن جنونهما" حول هذه القضية.

وقال الرئيس الأمريكي: "بعد هذا الاتصال مباشرة سأتحدث إلى رجل لبق اسمه فلاديمير بوتين"، على حد تعبيره.



وعندما سُئل عن جوابه بحال طلب منه الرئيس الروسي رفع العقوبات، رد ترامب قائلا: "أنا من يفرض العقوبات، لقد كنت قاسيا على روسيا أكثر من الرؤساء السابقين على مر تاريخ بلادنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إن بوتين تحدث عن ذلك أكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين، متوقعا أن يسأل الأخير عن قضية رفع العقوبات خلال الاتصال.

وعند سؤاله عما ارتكبته روسيا في أوكرانيا والشرق الأوسط من أخطاء، قال ترامب إن موسكو حاربت إلى جانب بلاده في الحرب العالمية الثانية.