أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الخلاف بين موسكو والرياض حول أسعار النفط، واصفا الأخير بالـ "الرجل اللبق.
وقال الرئيس الأمريكي: "بعد هذا الاتصال مباشرة سأتحدث إلى رجل لبق اسمه فلاديمير بوتين"، على حد تعبيره.
وعندما سُئل عن جوابه بحال طلب منه الرئيس الروسي رفع العقوبات، رد ترامب قائلا: "أنا من يفرض العقوبات، لقد كنت قاسيا على روسيا أكثر من الرؤساء السابقين على مر تاريخ بلادنا".
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إن بوتين تحدث عن ذلك أكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين، متوقعا أن يسأل الأخير عن قضية رفع العقوبات خلال الاتصال.
وعند سؤاله عما ارتكبته روسيا في أوكرانيا والشرق الأوسط من أخطاء، قال ترامب إن موسكو حاربت إلى جانب بلاده في الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وترامب يتفقان على مشاورات روسية أمريكية بشأن انخفاض أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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