المصرف العراقي للتجارة يعلن زيادة رأس ماله إلى 3 مليارات دولار

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الاثنين، عن زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.
وأضاف أنه "كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 حيث بلغت 708 مليون دولار (837 مليار دينار عراقي) بــزيــادة بـنـسـبـة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68٪ عن السنة السابقة".
وبين المصرف، أنه "حقق نـمـواً إجمالياً في أصـولـه بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27٪ عن السنة السابقة".
وأوضح الهيمص :"قمنا بالعديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة ومع ذلك فأن الطريق امامنا طويل، لان هدفنا الاسمى هو تحسين حال المجتمع العراقي والنهوض به وذلك ولا شك هو صميم مسؤوليتنا الاجتماعية التي نعمل من اجلها".
وفي السياق نفسه، قام المصرف العراقي للتجارة بتحويل 20٪ من ارباحه للسنة 2019 وبما يعادل 111 مليون دولار (131 مليار دينارعراقي) إلى الخزينة العامة للدولة استناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.
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