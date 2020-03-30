المصرف العراقي للتجارة يعلن زيادة رأس ماله إلى 3 مليارات دولار

وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف العراقي للتجارة قام بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار (2.7 تريليون دينار عراقي) إلــــى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج اعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية ارنست اند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي".وأضاف أنه "كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 حيث بلغت 708 مليون دولار (837 مليار دينار عراقي) بــزيــادة بـنـسـبـة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68٪ عن السنة السابقة".

وبين المصرف، أنه "حقق نـمـواً إجمالياً في أصـولـه بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27٪ عن السنة السابقة".



ونقل المصرف عن رئيسه فيصل الهيمص قوله، إن "زيادة رأس المال التي أعلنا عنها اليوم هي خطوة مهمة لتقوية القاعدة المالية للمصرف من شأنها تعزيز قدرتنا على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة وزيادة ايراداتنا وارباحنا"، مبيناً أنه "تعد هذه الزيادة في رأس مال المصرف، الاكبر في تاريخه منذ انشائه في السنة 2003".

وأوضح الهيمص :"قمنا بالعديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة ومع ذلك فأن الطريق امامنا طويل، لان هدفنا الاسمى هو تحسين حال المجتمع العراقي والنهوض به وذلك ولا شك هو صميم مسؤوليتنا الاجتماعية التي نعمل من اجلها".

وفي السياق نفسه، قام المصرف العراقي للتجارة بتحويل 20٪ من ارباحه للسنة 2019 وبما يعادل 111 مليون دولار (131 مليار دينارعراقي) إلى الخزينة العامة للدولة استناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.

