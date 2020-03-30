بالصور.. الجيش يراقب حظر التجوال في مناطق الكرخ

تنشر الخليج 365، صوراً لتجول قطعات الجيش العراقي لمراقبة حظر التجوال في مناطق الكرخ.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها، إن "بتوجيه من قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي قامت قيادة الفرقة السادسة بجولة ميدانية على اصحاب المحال التجارية والخضار، في مناطق المنصور وحي الجامعة ونفق الشرطة واليرموك بجانب الكرخ".

وأضاف البيان أنه "كان ضمن الجولة حملات اعتقال لبعض المخالفين الذين لم يكترثوا لحظر التجوال".





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تصوير: علي جاسم