تركيا تضع 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي بسبب كورونا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي اعتبارا من اليوم الإثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد.

Advertisements

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة وست ضواحي و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة.

ومن بين أحدث الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم السبت.

صحيفة: عضو بالأسرة الحاكمة في الكويت يكسر التعليمات الطبية

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا للأمة اليوم الإثنين، بعد أن عقد اجتماعا عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع وزراء الحكومة.