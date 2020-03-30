مدير الضمان دعا المضمونين لمتابعة الحساب الرسمي للصندوق لمعرفة الأخبار المتعلقة به

دعا مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ جـمیع الـمضمونـین والـلبنانـیین لـمتابـعة الـحساب الـرسـمي لـلصندوق الـوطـني لـلضمان الاجتماعي CNSS Lebanon عــبر Facebook و Twitter لمعرفــة الأخــبار المتعلقة بـالـصندوق وكـیفیة عـمل الـمكاتـب الاقـلیمیة والمحـلیة بـالنسبة لأدویـة الأمـراض المستعصیة والسرطانیة، وموافقات الاستشفاء، وغیرھا من الامور.

وأشار الى انه "بناء على قـرار ​مجلس الوزراء​ بإعلان التعبئة العامة لمواجھة انـتشار فـیروس كـورونـا، وبـالـتأكـید عـلى وجـوب الـتزام الـمواطـنین الـبقاء فـي مـنازلـھم وعدم الخروج مـنھا الا لـلضرورة القصوى، فإن إدارة الــصندوق تــقوم بتسھــیل أمــور الــمضمونــین لاســیما لــجھة مــوافــقات الاستشفاء والأمراض السرطانیة والمستعصیة".