وزيرة العدل: للتطبيق الفوري للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

وجهت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ كتابا الى ​مجلس القضاء الأعلى​ تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظرا للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس الكورونا.

وجاء في الكتاب: "نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس الكورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب الى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم الى ما يلي:

- تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.

- البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ بعين الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.

- تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل".