وزيرة العدل: للتطبيق الفوري للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى مجلس القضاء الأعلى تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظرا للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس الكورونا.
وجاء في الكتاب: "نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس الكورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب الى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم الى ما يلي:
- تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.
- البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ بعين الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.
- تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل".
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