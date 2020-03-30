غرفة إدارة الكوارث: 446 إصابة بكورونا وتعافي 35 منذ 21 شباط لتاريخه ووفاة 11

أشار التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا حيث بلغ مجموع الإصابات منذ 21 شباط الماضي 446 إصابات ووصل عدد الوفيات إلى 11، أما الحالات المتعافية فقد بلغت 35 حالة، وعدد الحالات الحرجة فقد بلغ 8 حالات.
وفي وقت سابق اوضحت وزارة الصحة العامة في بيان، أن "الحالات الإيجابية ال 8 التي أعلن التقرير اليومي عن إصابتها بفيروس كورونا، تم تأكيدها من أصل 205 فحوصات أجرتها أربع مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وأتت نتيجة البقية سلبية، أما المختبرات الأخرى فلم ترسل نتائج الفحوصات التي أجرتها بسبب إقفالها يوم أمس الأحد".
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