عطية طلب توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحد من تفشي الفيروس

أصدر رئيس التفتيش المركز ​القاضي جورج عطية​ التعميم رقم 5/2020 طلب فيه توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحد من تفشي ​فيروس كورونا​،

وجاء في التعميم: "حيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتخذ في ​مجلس الوزراء​ والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة و​البلديات​ واتحاداتها و​المصالح المستقلة​ قد استثنى بعضها تأمينا لإستمرارية المرافق العامة في حدود ما تقتضيه الضرورة، وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقا ل​منظمة الصحة العالمية​، إلى إمكانية بقائه حيا على الأسطح لفترة تتراوح بين ساعات عدة إلى أيام عدة، ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية، وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، وانطلاقا من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق، وحيث أنه باتت تتوافر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص، فإننا، وإذ نثمن عاليا اندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحملونها، نطلب إليكم، كل وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي: توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلفين بقبض الأموال، وتوفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب استلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها".