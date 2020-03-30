المشرفيه: بالتكافل الإجتماعي نعبر الأزمة فهي أكبر من الدول والأنظمة

اشار وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بما يتعلق بالمالكين والمستأجرين، يهمني التأكيد على ما قلته سابقاً، فالأمر يحتاج إلى التضحية من قبل الطرفين اليوم؛ المالك المقتدر عليه أن يتحمل المستأجر لحين عودة انتظام الحياة اليومية له، خاصة بعد قرار تعليق المهل، والمستأجر الموظف عليه الإستمرار في دفع بدل الإيجار للمالك"، مضيفا :"مرة جديدة أقول بالتكافل الإجتماعي نعبر الأزمة، فهي أكبر من الدول والأنظمة كافة".

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