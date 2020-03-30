الصحة: الحالات الإيجابية ال 8 تم تأكيدها من أصل 205 فحوصات أجرتها 4 مختبرات معتمدة

اوضحت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان، أن "الحالات الإيجابية ال 8 التي أعلن التقرير اليومي عن إصابتها ب​فيروس كورونا​، تم تأكيدها من أصل 205 فحوصات أجرتها أربع مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وأتت نتيجة البقية سلبية.

أما المختبرات الأخرى فلم ترسل نتائج الفحوصات التي أجرتها بسبب إقفالها يوم أمس الأحد".

وكانت وزارة الصحة العامة قد أشارت، في التقرير اليومي عن "Covid-19"، الى انه "حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس".

كما سجلت حال وفاة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.

وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.