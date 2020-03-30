أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن عدداً من المواطنين تلقوا عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، مفادها، بأنهم يمكنهم من خلال الولوج الى رابط معيّن (Link) التسجيل في برنامج للأمم المتحدة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(UNESCO) بغية الحصول على مساعدات مالية بقيمة /1000/ $ شهرياً للمحتاجين.
وأوضحت أن الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى اليونسكو، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز الضحية، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.
وطلبت من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما دعتهم عند تلقي أي رسالة نصية او بريد الكتروني باسم جهات او منظمات او مؤسسات وغيرها توهم بالربح المادي، الى عدم التسرّع ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تحذر المواطنين من رابط الكتروني وهمي باسم منظمة اليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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