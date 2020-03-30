أعلنت ​السلطات البريطانية​ ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 1408 حالات، جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤول إيطالي تأكيده أن منطقة لومبارديا الإيطالية "سجلت 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

بالتوازي، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، طبقا لآخر الإحصائيات العالمية لفيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت45907 ألف إصابة ووفاة 2798 ألف حالة، أما الإصابات العالمية فبلغت 634835 ألف إصابة، ووفاة 29957 شخص، ووصل فيروس كورونا إلى 202 دولة حول العالم.