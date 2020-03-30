الكرملين: بوتين وترامب بحثا سبل التعاون في مواجهة فيروس كورونا

أشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن "بوتين وترامب أعربا، خلال مكالمة هاتفية أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي، عن قلق عميق من نطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، موضحاً أنهما "أبلغا بعضهما بعضاً بالإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا والولايات المتحدة لمكافحة هذا الخطر".
كما شدد على ان "الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا إمكانية تعاون أكثر ثقة بين البلدين في هذا الاتجاه".
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