الصحة الاسرائيلية: فتح مركز متنقل لفحص كورونا في المجتمع العربي في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن بدء تشغيل أول محطة متنقلة لفحص فيروس كوفيد-19 لدى من يشكون من أعراضه في التجمعات العربية في وادي عارة في المثلث بالقرب من مدينة تل أبيب.
وطلبت وزارة الصحة من الجمهور ممن لديهم اعراض فيروس كورونا المستجد او ارتفاع في درجة الحرارة او سعال وضيق نفس الاتصال هاتفيا بجهاز الاسعاف للحصول على رمز للفحص يمكنهم من الوصول الى المحطة.
وسُجلت إصابات قليلة في المجتمعات العربية، ولا توجد إحصاءات لدى وزارة الصحة أرقام محددة بهذا الشأن.
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