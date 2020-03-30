قوات التحالف تسلم قاعدتها في نينوى إلى القوات العراقية

أكدت قيادة العمليات المشتركة في قوات ​التحالف الدولي​ أنها "أعادت الموقع الذي كانت تشغله بعثتها داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى إلى ​القوات العراقية​، وذلك بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين ​الحكومة العراقية​ والتحالف الدولي".

وشددت القيادة على أن "هذه الخطوة جاءت بعد انسحاب التحالف الدولي من الموقع، ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

وكانت قوات التحالف انسحبت في وقت سابق من قاعدة "K1" في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها ​قوات التحالف الدولي​ للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.