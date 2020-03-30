أشار مسؤول إيطالي مطلع في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن "منطقة لبومبارديا الإيطالية سجلت 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
وتنتظر إيطاليا بفارغ الصبر اقتراب 3 نيسان المقبل، الذي من المقرر أن يتزامن حلوله مع انتهاء سريان التدابير الاحترازية الصارمة، التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي.
ووضعت الحكومة منذ العاشر من الشهر الحالي أكثر من ستين مليون إيطالي تحت الحجر الصحي للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بيد أن الحصيلة المأساوية لعدد الضحايا والإصابات اليومية، ستدفع إلى التمديد أسبوعين إضافيين على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": 458 حالة وفاة و1154 إصابة جديدة في لومبارديا الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.