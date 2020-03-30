"رويترز": 458 حالة وفاة و1154 إصابة جديدة في لومبارديا الإيطالية

أشار مسؤول إيطالي مطلع في حديث لوكالة "​رويترز​"، إلى أن "منطقة لبومبارديا الإيطالية سجلت 458 وفاة و1154 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

وتنتظر إيطاليا بفارغ الصبر اقتراب 3 نيسان المقبل، الذي من المقرر أن يتزامن حلوله مع انتهاء سريان التدابير الاحترازية الصارمة، التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي.

ووضعت الحكومة منذ العاشر من الشهر الحالي أكثر من ستين مليون إيطالي تحت الحجر الصحي للحدّ من انتشار فيروس كورونا، بيد أن الحصيلة المأساوية لعدد الضحايا والإصابات اليومية، ستدفع إلى التمديد أسبوعين إضافيين على الأقل.