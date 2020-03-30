حاكم ميرلاند الأميركية يحظر حركة المواطنين في الولاية منذ الـ 8 مساءًا

أصدر حاكم ولاية ميرلاند الأميركية لاري هوغان، أمرا بحظر حركة المواطنين في الولاية بدءاً من الثامنة مساء، في إطار الإجراءات التي تتخذها ​الحكومة​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

ولا تعد ميرلاند هي الولاية الأولى في ​الولايات المتحدة​ التي تفرض ​حظر تجول​، حيث أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي في وقت سابق، فرض حظر تجول، في محاولة لاحتواء انتشار وباء كورونا.

ولفت مورفي إلى "ضرورة إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة والأماكن الترفيهية غير الأساسية بعد الساعة الثامنة مساء"، داعياً "الأميركيين إلى عدم التنقل في الولاية من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحا، إلا للحالات الطارئة".