السلطات الإيرانية تطرح 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد حتى 20 حزيران المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة و​وزارة الصحة​، مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص"، لافتةً إلى أن "السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص".

كما طرحت اللجنة "سيناريو ثالث يتضمن الحد الأدنى من تدخل الحكومة، يجري فقط عن طريق إعلام الناس وتقديم الإرشادات لهم، مما يؤدي إلى وفاة 17600 شخص، في حين يمكن السيناريو الرابع في تدخل متوسط من الحكومة، يشمل خطة التباعد الاجتماعي وتعطيل التعليم في المدارس والجامعات وتعليق الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية وفرض قيود على تنقل المواطنين، مما يؤدي إلى وفاه 11 ألف شخص".

أما السيناريو الخامس، أوضحت اللجنة أنه "يتضمن مستوى عاليا من تدخل الحكومة، حيث تفرض فيه إجراءات مشددة تشمل السيناريو الرابع ويضاف إليه تدخلات أكثر صرامة وحظر التجوال داخل المدن ومنع التنقل بين المدن وفرض حجر صحي فيها وعزل الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم مما يقلص أعداد الوفيات إلى 7700 شخص".