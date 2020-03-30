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سفينة كومفورت الأميركية ترسو في ميناء نيويورك

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أشارت وسائل إعلامية إلى أن ​سفينة​ المستشفى "كومفورت" رست في ميناء ولاية ​نيويورك​، لتقديم المساعدة والدعم على محاربة ​فيروس ​.

وكانت وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن "السفينة التابعة للبحرية الأميركية، ستصل إلى نيويورك اليوم، بعد أن أبحرت من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار تقديم الدعم والمساعدة لنيويورك، ومن أجل تعزيز جهود الرعاية الصحية في المدينة نظرا لانتشار الوباء فيها بكثرة.

ولفتت الوسائل إلى أنه "تم تجهيز السفينة بـ 1000 سرير، و 12 غرفة عمليات، وثمانية أسرة لوحدة العناية المركزة، وعلى متنها 1200 من أفراد الخدمات الطبية وعاملين في مجال الاتصالات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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