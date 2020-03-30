عمدة نيويورك: وصول السفينة سيساعد في تخفيف الضغط عن المستشفيات

أشاد عمدة ولاية ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو، "بإرسال ​السفينة​ "كومفورت" إلى المنطقة، وبدور الأجهزة المختلفة لدعم الولاية"، لافتاً إلى أن "وصول السفينة سيساعد كثيراً في تخفيف الضغط عن ​المستشفيات​".

وأشار بلاسيو إلى أن "الولاية تحتاج إلى ثلاثة أضعاف القدرة الطبية الموجودة حالياً لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت السفينة المستشفى "كومفورت" التابعة للبحرية الأميركية وصلت اليوم إلى ميناء نيويورك، بعد أن أبحرت من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت. وتضم السفينة ألف سرير وعلى متنها 1200 من الطاقم الطبي العسكري.