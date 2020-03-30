السلطات البريطانية تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أكدت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، وفاة 159 شخصاً في البلاد جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284 شخصاً.
وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 19522 حالة.
وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد الأمير ويلز تشارلز.
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