طائرات التحالف بقيادة السعودية شنت غارات على العاصمة اليمنية صنعاء

شن التحالف العسكري الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ غارات جوية على العاصمة صنعاء. وفي بيان له أعلن التحالف أن "العملية تهدف إلى تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة ​الحوثيين​، ولتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين". وتأتي العملية التي شنها التحالف بعد اعتراض السعودية صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان في الجنوب. وتسبب الهجومان بحسب وسائل اعلام سعودية، بإصابة مدنيين اثنين في الرياض التي تخضع لمنع تجول يستمر 15 ساعة يوميا لوقف تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

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