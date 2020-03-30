ترامب يباغت هاري وميغان.. "عليهما أن يدفعا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان اللذين استقر بهما المقام في لوس أنجلوس، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وكتب ترامب على "تويتر" "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

وقال الزوجان في يناير إنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.

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وليس هناك ما يشير إلى أن أيا من الأمير هاري أو الحكومة البريطانية طلب من الإدارة الأميركية تغطية النفقات الأمنية التي قدرتها بعض التقارير الإعلامية بأنها تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

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وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية الأسبوع الماضي أن الزوجين استقلا رحلة جوية خاصة إلى لوس أنجلوس، لكن الصحيفة لم تحدد متى حدث ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا في وقت سابق من الشهر الحالي على إغلاق الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري عند المعابر البرية بهدف تخفيف الضغط على النظم الصحية بسبب فيرس كورونا.

وكان الزوجان يعيشان منذ عدة أشهر مع ابنهما آرتشي بجزيرة فانكوفر في كندا، وأمضت ميغان ماركل سنوات عمرها الأولى في منطقة لوس أنجلوس ومازالت أمها دوريا تعيش هناك.

وقالت كندا الشهر الماضي إنها لم تعد تتكفل بالأمن بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية.