التفاصيل الكاملة لجهاز يحدث تغييرا كبيرا في معركة مكافحة كورونا

تمكنت شركة امركية من تصنيع جهاز جديدة يمكنه الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال فترة تعتبر هي الأقصر منذ تفشي المرض.

وأوضحت شبكة "أيه بي سي" نيوز الأمريكية أن الجهاز الجديد قادر على الكشف عن الإصابة بكورونا في 5 دقائق فقط.

وأشار الموقع الرسمي لشركة "أبوت" الأمريكية المتخصصة في تصنيع المعدات الطبية إلى أن الجهاز الجديد قادر على تحديد وكشف الإصابة الإيجابية خلال خمس دقائق من عملية إجراء الفحص، بينما يؤكد عدم الإصابة خلال 13 قيقة فقط، وهو ما يعتبر وقت قياسي جديد.

أشارت الشركة المصنعة للجهاز في بيان لها إلى أن الجهاز والذي أطلق عليه اسم "ID Now" قابل للحمل وصغير وسهل الاستخدام.

ونوهت الشركة إلى أن الجهاز صغير بحجم محمصة الخبز الصغيرة ويزن حوالي 6.6 رطلا (حوالي 3 كيلوغرام) فقط.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، منحت الجهاز الجديد ترخيصا للعمل في الولايات المتحدة وباقي العالم.

وأشار الموقع إلى أن الشركة الأمريكية ستبدأ في شحن الجهاز الجديد لخدمة الكوادر الطبية الأمريكية وفي باقي العالم خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت شركة "أبوت" أن جهاز "آي دي ناو" يمكن أن يغير بشكل كبير من المعركة ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وباقي العالم.

ويمكن تشغيل تلك الأجهزة على منصة الاختبارات "أسبوت آي دي ناو"، وهو اختبار يمكن أن يتحول لأن يصبح استخدام الرعاية الطبية الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

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