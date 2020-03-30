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شفاء الامير تشارلز من فيروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي

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أعلنت بريطانيا خروج الامير تشارلز ولي العهد من الحجر الصحي بشكل رسمي بعد تعافيه من فيروس المستجد "كوفيد 19".


وأكد المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا وامير ويلز الامير تشارلز - أنه بعد أسبوع من تأكد إصابته

بالفيروس التاجي - تم شفاؤه وهو الآن في صحة جيدة، و خرج من العزل الذاتي .

أمير ويلز 71 ، كان يعاني من أعراض "خفيفة" لفيروس كورونا كوفيد

19 وقد اجرى اختبارا وهو مع زوجته كاميلا ، دوقة كورنوال ، التي أثبتت سلبيتها وايجابيته.
ويقيم الزوجان في بيرخال ، في مزرعة بالمورال ، حيث بدأ تشارلز في الشعور بالمرض قبل أسبوع.
وكانت بريطانيا أعلنت إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يوم 25 مارس الجاري.
 
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