شفاء الامير تشارلز من فيروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي

أعلنت بريطانيا خروج الامير تشارلز ولي العهد من الحجر الصحي بشكل رسمي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بالفيروس التاجي - تم شفاؤه وهو الآن في صحة جيدة، و خرج من العزل الذاتي .
وأكد المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا وامير ويلز الامير تشارلز - أنه بعد أسبوع من تأكد إصابته
أمير ويلز 71 ، كان يعاني من أعراض "خفيفة" لفيروس كورونا كوفيد19 وقد اجرى اختبارا وهو مع زوجته كاميلا ، دوقة كورنوال ، التي أثبتت سلبيتها وايجابيته.
ويقيم الزوجان في بيرخال ، في مزرعة بالمورال ، حيث بدأ تشارلز في الشعور بالمرض قبل أسبوع.
وكانت بريطانيا أعلنت إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يوم 25 مارس الجاري.
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