إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا في البلاد

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص.

وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة

فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.

السيناريو الثالث يتضمن الحد الأدنى من تدخل الحكومة ليجري فقط عن طريق إعلام الناس وتقديم الإرشادات لهم، مما يؤدي إلى وفاة 17600 شخص.

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ويكمن السيناريو الرابع في تدخل متوسط من الحكومة يشمل خطة التباعد الاجتماعي وتعطيل التعليم في المدارس والجامعات وتعليق الفعاليات

الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية وفرض قيود على تنقل المواطنين، مما يؤدي إلى وفاه 11 ألف شخص.

أما السيناريو الخامس فيتضمن مستوى عاليا من تدخل الحكومة، حيث تفرض فيه إجراءات مشددة تشمل السيناريو الرابع ويضاف إليه تدخلات أكثر صرامة وحظر التجوال داخل المدن ومنع التنقل بين المدن وفرض حجر صحي فيها وعزل الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم مما يقلص أعداد الوفيات إلى 7700 شخص.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر تضررا بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وتحتل حاليا المرتبة الـ6 عالميا من حيث الإصابات بـ41495 حالة، بينها 2757 وفاة.