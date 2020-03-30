بوتين يكلف بمراقبة أسعار المواد الغذائية والأدوية

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية، بمراقبة أسعار المواد الغذائية والأدوية ومنع حدوث أي نقص فيها.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع مفوضى الرئيس فى المناطقالاتحادية: "لقد تم تأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية، ورغم ذلك أطلب منكم مراقبة الوضع باستمرار لمنع حدوث اضطرابات في قطاع تجارة التجزئة، كما يجب مراقبة أسعار المواد الغذائية والأدوية وسلع الحماية الشخصية".
ويأتي ذلك بعد فرض قيود على التنقل في العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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