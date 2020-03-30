ترامب يبحث مع وبوتين مواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجري في وقت لاحق من اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال الرئيس الأمريكي للقناة الأمريكية فوكس نيوز: "سأتصل مع السيد بوتين".
وعن القضايا التي ستتم مناقشتها، أشار إلى أنه يعتزم بحث أسعار النفط والتجارة ومواجهة انتشار فيروس كورونا مع الرئيس الروسي.
وتأتي المكالمة في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوط متمثلةبمخاوف تراجع الطلب على الخام بسبب كورونا وزيادة معروض النفط بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.
يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في 18 عاما.
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