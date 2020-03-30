التحالف: ضربات قاسية لأهداف عسكرية حوثية مشروعة

نفذت قوات التحالف اليوم استهدافات وضربات عنيفة وقاسية، لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وجاءت الاستهدافات رداً على الهجوم الميليشيا الحوثية بصاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجازان، حيث قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراض الصاروخين بنجاح وصد هذا الهجوم.



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