قال المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، اليوم الاثنين، إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في «كلارنس هاوس»، «أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه».

كان الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، فرض على نفسه عزلا ذاتيا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان مقر«كلارنس هاوس» أعلن، في بيان الأربعاء الماضي، أن أعراضا طفيفة لكوفيد - 19 ظهرت على الأمير تشارلز. لكن المقر لم يذكر متى أبلغ عن تلك الأعراض لأول مرة.

وقال البيان: «لا يمكن التأكد من أين التقط الأمير العدوى لأنه شارك في العديد من الفعاليات العامة خلال الأسابيع الماضية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد بريطانيا ينهي عزله الذاتي بعد شفائه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.