ارتفاع وفيات كورونا في انجلترا إلى 1284

أعلنت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصا آخرين في انجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

بذلك، يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 1284 حالة.

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