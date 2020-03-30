30 % من الأطفال في اليابان يشعرون بالضغط والتوتر بسبب بقائهم في المنزل

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن استطلاعاً جديداً أجرته منظمة «انقذوا الأطفال» في اليابان، كشف أن ما يقارب 30 بالمئة من الأطفال في اليابان، يشعرون بالضغط والتوتر بسبب عدم قدرتهم على الخروج من المنزل، في ظل إغلاق المدارس في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة أنباء «جي جي برس» عن مسؤول في المنظمة غير الحكومية، قوله إن «الأطفال يشعرون بالتوتر لأنهم لا يستطيعون مقابلة أصدقائهم والأشخاص الآخرين»، مضيفاً: «آمل أن يقوم الكبار المحيطون بهم بشرح سبب عدم قدرتهم على الخروج بكلمات بسيطة، والتخفيف من مخاوفهم».
وقد تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت خلال الفترة من 17 وحتى 22 من مارس الجاري، وشمل نحو 960 إجابة من طلبة المدارس بمختلف أعمارهم.
وسجلت طوكيو 68 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، ليصل إجمالي المصابين بها إلى 430 وعلى صعيد اليابان بالكامل تم تأكيد ألفين و578 حالة، من بينها 712 كانوا على متن سفينة سياحية.
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