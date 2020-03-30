السعودية تسجل ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1453 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم يتم تسجيل أي وفيات اليوم، وتم تسجيل تعافي 49 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 115 حالة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة ومنع التجول فيها، بداية من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه تم عزل أحياء «أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر» بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح أن هذه الأحياء سيتم «منع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر».