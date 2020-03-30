طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" شركات الأدوية بالتخلي عن براءات الاختراع بالنسبة للأدوية واللقاحات والاختبارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماركو إلفيس من فرع المنظمة في ألمانيا، اليوم الاثنين، "سيكون من الجنون أن تحُد الاحتكارات في مثل هذا الوضع من إتاحة هذه الأدوية المهمة لأسباب متعلقة بالأرباح".

وذكر إلفيس أنه إذا كانت الشركات غير مستعدة للتخلي عن براءات الاختراع، فسيتعين على الحكومة الألمانية أن تطرق كافة السبل حتى يصبح بالإمكان تغطية الحاجة العالمية للأدوية المقاومة لهذا الفيروس.

وتستهدف مطالب المنظمة على وجه الخصوص مجموعة الأدوية التي تنتج مادة "ريمديسيفير" الفعالة التي تعتبر من المواد الواعدة لتطوير دواء مضاد للفيروس.

وبحسب بيانات "أطباء بلا حدود"، طلبت المجموعة براءة اختراع لهذه المادة الفعالة في أكثر من 70 دولة.

وأضافت المنظمة أنه يمكن للمجموعة أن تطلب مقابل براءة اختراع هذه المادة الفعالة، خلال الأعوام المقبلة، "ما تريده".

وأشارت المنظمة إلى أن المجموعة تخلت، عقب احتجاجات عامة عارمة، عن حقوق خاصة توفر لها احتكاراً موسعاً بالنسبة لمادة "ريمديسيفير" الفعالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للتخلي عن احتكار براءات الاختراع في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.