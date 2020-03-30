السعودية تدعم منظمة الصحة العالمية بـ 10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قوله: إن التبرع بـمبلغ 10 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا، يعكس حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وقال ممثل المنظمة في السعودية الدكتور إبراهيم الزيق، في تصريح صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية في الرياض، إن المبلغ سيسهم في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للتصدي لمرض كورونا.

وأشار إلى أنهم سيقومون بشراء بعض المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، وشراء المعدات المختبرية للتحري المختبري، لافتاً إلى أن المنحة ستساعد في تنفيذ بعض الأبحاث العلمية للتوصل إلى مصل لمنع هذا الفيروس أو شراء بعض الأدوية لمعالجة الفيروس.