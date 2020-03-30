الفلبين تختبر جهازاً جديداً للكشف عن كورونا

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الاثنين، عن نجاح جامعة الفلبين فى اختراع جهاز جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعرب فورتوناتو ديلا بينا وزير العلوم والتكنولوجيا، فى تغريدة نقلتها وكالة الأنباء الفلبينية، عن أمله فى الحصول على شهادة تسجيل الجهاز الجديد من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بحلول 3 أبريل المقبل.

وأوضح بينا أنه سوف يتم تخصيص الدفعة الأولى من هذا الجهاز لوزارة العلوم والتكنولوجيا للقيام بعمليات الفحص الميداني من خلال توزيعها على المستشفيات والمراكز العامة.

وأوضح بينا أنه سيتم طرح عدد من الأجهزة للبيع بواقع 1300 بيزو فلبينى للجهاز الواحد، وهو سعر أرخص بكثير من سعر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات حاليا والذي يبلغ سعر الواحد منها 8000 بيزو.

الدولار يعادل نحو 60 بيزو فلبينى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1546 حالة، ووفاة سبع حالات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 78 حالة.

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