إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز نظيرتها في الصين

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 85195 اليوم الإثنين من 78797 إصابة أمس الأحد مما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أن عدد الإصابات فيها وصل إلى 81470.

وأضافت الوزارة، أن عدد وفيات كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الإثنين بعدما سجل 6528 أمس الأحد.