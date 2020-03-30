إصابات جديدة بكورونا وتعافي 61 حالة في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 05:22 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 05:22 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما توفيت حالتان من جراء المرض.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، أن إجمالي من تعافوا من فيروس كورونا وصل إلى 61 حالة.

وأكدت الصحة الإماراتية إجراء أكثر من 220 ألف فحص مخبري، في إطار الرصد والكشف المبكر لفيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع إلى حين انتهاء أزمة كورونا.

وأشارت الحوسني في معرض حديثها إلى أنه يمنع منعا تاما تبادل الكمامات الواقية بين الأشخاص، نظرا إلى المخاطر الصحية المحدقة بهذه الخطوة.

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ويوم الأحد، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى الدولة.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن مراكز المسح من المركبة ستكون مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح، يوم السبت، في مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية.

ويوم السبت، قال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر “افتتحت اليوم مركز الفحص من المركبة الذي أقامته -صحة- للأفراد للكشف عن فيروس كورونا”.

وأضاف أن ذلك يأتي “ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس”.