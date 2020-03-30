أمن سلا يوقف امرأة ظهرت في “فيديو” متلبسة بسرقة مسن في وضعية إعاقة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن توقيف امرأة، ظهرت في شريط فيديو، وهي متلبسة بسرقة ممتلكات خاصة بشخص مسن، وفي وضعية إعاقة.

وكان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع شريط فيديو، يوثق لاعتداء المرأة الموقوفة على رجل مسن في المدينة العتيقة لسلا بالضرب، قبل أن تهدده، وتسلبه نقوده.

المرأة، التي ظهرت في الفيديو، كانت رفقة شاب، وتركت المسن ملقى على الأرض بعد تنفيذها عملية السرقة، التي تم توثيقها.

وفور علمها بالحادث، تحركت فرقة أمنية خاصة، يقودها رئيس الدائرة الأمنية الأولى لمدينة سلا، مدعومة بعناصر من الشرطة القضائية، واعتقلت المعنية بالأمر، بعد تحديد مكان سكناها، وتقديمها للعدالة بالمنسوب إليها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.