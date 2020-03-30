بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد، اتخذ مجلس النواب، قرار تقليص حضور أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، خلال شهر أبريل المقبل.
وقال مكتب المجلس، عقب اجتماعه، اليوم الاثنين، إن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية، تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة، ومجلس المستشارين، والفرق، والمجموعة النيابية.
وعن “الإجراءات التنظيمية”، التي يستعد البرلمان لاتخاذها خلال الدورة المرتقب افتتاحها، الأسبوع المقبل، قالت مصادر برلمانية إن المجلس اتفق على تقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
وفي البلاغ ذاته، الصادر اليوم، قال مكتب مجلس النواب، إنه قرر مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
يذكر أن البرلمان كان قد اتخذ قرار تقليص الحضور، قبل أيام، خلال أشغال اجتماعات اللجان النيابية، حيث تم الاقتصار على ممثل لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. البرلمان يفتتح دورته الأسبوع المقبل ويقرر تخفيض عدد الحاضرين للحد الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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