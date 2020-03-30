- 1/2
- 2/2
اتفق لاعبو فريق برشلونة الإسباني، على التخلي عن 70 في المائة من رواتبهم، في ظل أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح إسبانيا، والعالم، حسب ما أعلنه أسطورة الفريق، وقائده ليونيل ميسي.
وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه على أنستغرام، في بيان رسمي، نشره، اليوم الاثنين، عن موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المائة، بسبب الظروف الحالية، التي يمر بها النادي، بعد جائحة كورونا، مؤكدا استعدادهم للمساهمة في دفع رواتب موظفي النادي، حتى التأكد من حصولهم على أجورهم كاملة.
وأعلن ميسي بمنشوره انتهاء فترة الشد والجذب، بعدما رفض اللاعبون قرار تخفيض أجوروهم، لكنهم في النهاية اقتنعوا بضرورة التضامن مع النادي في عز الأزمة.
وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي، وإيقاف كل البطولات الرياضية، والكروية إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يعلن طريقة تضامن لاعبي برشلونة في ظروف الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.