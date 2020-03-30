ميسي يعلن طريقة تضامن لاعبي برشلونة في ظروف الجائحة

اتفق لاعبو فريق برشلونة الإسباني، على التخلي عن 70 في المائة من رواتبهم، في ظل أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح إسبانيا، والعالم، حسب ما أعلنه أسطورة الفريق، وقائده ليونيل ميسي.

وأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه على أنستغرام، في بيان رسمي، نشره، اليوم الاثنين، عن موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المائة، بسبب الظروف الحالية، التي يمر بها النادي، بعد جائحة كورونا، مؤكدا استعدادهم للمساهمة في دفع رواتب موظفي النادي، حتى التأكد من حصولهم على أجورهم كاملة.

وأعلن ميسي بمنشوره انتهاء فترة الشد والجذب، بعدما رفض اللاعبون قرار تخفيض أجوروهم، لكنهم في النهاية اقتنعوا بضرورة التضامن مع النادي في عز الأزمة.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي، وإيقاف كل البطولات الرياضية، والكروية إلى أجل غير مسمى.