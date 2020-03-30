كورونا يستمر في حصد أرواح مشاهير.. وفاة فنان أمريكي بسبب الجائحة

توفي المغني الأمريكي، جو ديفي، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 61 سنة، متأثرا بفيروس كورونا المستجد .

وتناقلت صحف أمريكية إعلانا رسميا عن وفاة الفنان الأمريكي جراء مضاعفات ناتجة عن إصابته بالجائحة العالمية.

وتوفي مغني موسيقى الكانتري، بعد يومين فقط من إعلانه خضوعه لرعاية طبية، بعد تأكد إصابته بالفيروس، إذ قال في منشور آنذاك: “أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت. نريد أن نذكّر الجمهور، وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء” .

ويعتبر ديفي من أنجح فناني فترة التسعينات في أمريكا، ونال جائزة غرامي سابقا، من أبرز أغانيه “بيك أب مان”، و” إف أي داي”، و”جون دير غرين”.