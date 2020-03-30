الشرطة الإسبانية تضرب مغربيا خرق إجراءات حظر التجوال والقنصلية المغربية تتدخل

تدخلت قنصلية المغرب في مدينة بيلباو لدى السلطات الإسبانية، لإطلاق سراح أحد الشبان المغاربة، كان قد تم توقيفه، ووالدته ضمن إجراءات حظر التجوال، الذي تفرضه الشرطة الإسبانية.

وقالت مصادر، اليوم الاثنين، إن قنصلية المغرب في مدينة بيلباو الإسبانية تدخلت، لإطلاق سراح الشاب المغربي، بعدما كان قد تعرض لضرب مبرح من طرف الشرطة الإسبانية، وتم توقيفه.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، شريط فيديو، يوثق لما وقع للشاب المغربي، حيث تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة الإسبانية، عندما كان عائدا إلى بيته، قبل أن تلتحق أمه به، لتطلب من الشرطة إطلاق سراحه، فتطور السجال بينهم إلى عراك، وضرب، تم معه توقيف المغربيين، وتحويلهما إلى قسم الشرطة.

يذكر أن إسبانيا تفرض، منذ أيام، إجراءات مشددة في الشوارع، لمنع مغادرة المواطنين لبيوتهم، من أجل فرض الحجر الصحي، والتمكن من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووصلت إسبانيا، اليوم، إلى 85195 حالة إصابة بفيروس كورونا، متجاوزة الصين.