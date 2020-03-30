الداخلية: طلب الاستفادة من تعويض صندوق كورونا يرسل بالهاتف دون الذهاب للملحقات

دعت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلى الالتزام بالاجراءات، المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت، عبر إيذاع الطلبات من خلال رسالة قصيرة على الهاتف، وعدم التردد على مقرات العمالات، والملحقات الإدارية، والقيادات.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إنه على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، المتضرر بحالة الطوارئ الصحية، فإن بعض الأسر المعنية انتقلت إلى مقرات العمالات، والملحقات الإدارية، والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعيتها، فيما يخص خدمة راميد، وكيفية الاستفادة من الدعم المذكور، ما شكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية، المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة ذاتها أنه بإمكان المواطنين الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212، من أجل طلب الاستفسار، أو المساعدة، وكذلك تقديم الشكايات في الموضوع.

وعرفت عدد من الملحقات الإدارية، اليوم، تجمهرا لأعداد كبيرة من المواطنين، للاستفسار عن طرق الاستفادة من الدعم الجديد، الذي آقرته الدولة لفائدة الأسر المتضررة من إجراءات الطوارئ الصحية.