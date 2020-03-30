- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
صورة أرشيفية
قالت متحدثة، اليوم الإثنين، إن فلاي دبي ستخفض الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من نيسان/ أبريل؛ بسبب التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا على أنشطة شركة الطيران التي تعمل من الإمارات.
وقالت المتحدثة: ”هذا القرار لم يُتخذ بسهولة. لقد تم اتخاذه لتوفير بعض الاستقرار في وقت تسود فيه الضبابية، ولتقليل الأثر على جميع موظفيها مع اضطراب نمط الحياة العادي“.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.