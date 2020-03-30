اخبار العالم

فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب كورونا

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

قالت متحدثة، اليوم الإثنين، إن فلاي دبي ستخفض الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من نيسان/ أبريل؛ بسبب التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا على أنشطة شركة الطيران التي تعمل من الإمارات.

وقالت المتحدثة: ”هذا القرار لم يُتخذ بسهولة. لقد تم اتخاذه لتوفير بعض الاستقرار في وقت تسود فيه الضبابية، ولتقليل الأثر على جميع موظفيها مع اضطراب نمط الحياة العادي“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا