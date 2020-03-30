فلاي دبي تتجه لخفض رواتب موظفيها 3 أشهر بسبب كورونا

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

قالت متحدثة، اليوم الإثنين، إن فلاي دبي ستخفض الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من نيسان/ أبريل؛ بسبب التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا على أنشطة شركة الطيران التي تعمل من الإمارات.

وقالت المتحدثة: ”هذا القرار لم يُتخذ بسهولة. لقد تم اتخاذه لتوفير بعض الاستقرار في وقت تسود فيه الضبابية، ولتقليل الأثر على جميع موظفيها مع اضطراب نمط الحياة العادي“.