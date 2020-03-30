شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يوجه السلطات بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطيات والان مع التفاصيل

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قال متحدث باسم الرئاسة المصرية للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها.

كما شدد السيسي على دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

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