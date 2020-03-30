شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 حوثيين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصرهم بين حيس والخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 مارس 2020 لقي ثلاثة عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة حاولت المليشيات زراعتها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة بالحديدة.

وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن عناصر مليشيات الحوثي تسللت من منفذ سقم لزراعة عبوة ناسفة غرب قرية دار ناجي غرب حيس. Advertisements وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة انفجرت وأسفرت عن مصرع ثلاثة عناصر من المليشيات الحوثية التي كانت تحاول زراعة العبوة الناسفة. وتقوم المليشيات الحوثية بزراعة العبوات الناسفة وحقول الألغام في الطرقات والمزارع والأحياء السكنية والسواحل في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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